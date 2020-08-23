Рекламное агенство

Постоянный рост конкуренции и запуск в продажу новых товаров и услуг способствует стремительному развитию рынка, существование которого невозможно без использования рекламных услуг. Заказывая и размещая рекламу в разных рекламных агентствах, заказчик рискует получить неудачно спланированную кампанию и потратить средства впустую, поскольку качественную реализацию проекта смогут предоставить только рекламные агентства полного цикла. Обращайтесь в компанию Тонесимажу - продвижение сайтов в Минске.

SEO ПРОДВИЖЕНИЕ

SEO продвижение сайта (Search Engine Optimization) — комплекс мер, направленный на улучшение видимости сайта в органическом поиске. SEO является одним из наиболее эффективных и наименее затратных методов привлечения целевых пользователей на сайт. Компания Seomarket является сертифицированным премиум партнёром Google и Яндекс. Мы помогаем решать задачи бизнеса и гарантируем результат!.

Прибыль

Продвижение сайта в топ выдачи поисковых систем — не конечная цель. Эффективность наших услуг мы оцениваем по улучшению реальных бизнес-показателей наших клиентов: росту продаж, оборота и прибыли. Мы добиваемся окупаемости бизнеса и увеличения показателя ROI/ROMI (возврат средств вложенных в продвижение). Мы знаем, что вам нужна не просто раскрутка сайта — вам нужно увеличение продаж, расширение клиентской базы и развитие бизнеса.

Продающий сайт и медиа-имидж

Грамотное использование инструментов интернет-маркетинга и весь комплекс услуг по продвижению сайта позволяют добиться последовательного улучшения вашего ресурса в глазах пользователей и потенциальных клиентов. Контекстная и таргетированная реклама способствует повышению узнаваемости бренда и лояльности к вашему бизнесу среди целевой аудитории.

Эффективная реклама

В век цифровых технологий, молодые люди значительную часть свободного времени проводят в Интернете. Прежде чем приобрести что-либо, покупатели ищут информацию об этом в поисковиках. Именно там, на сегодняшний день, реклама является самой актуальной и эффективной. Поэтому, качественная seo - раскрутка играет важную роль в развитии ресурса. Правильная рекламная кампания может привести вам массу новых посетителей и потенциальных покупателей/

Простые решения комплексных задач

Каждый реализованный наш проект это решение конкретной бизнес задачи поставленной заказчиком, для реализации которой мы используем различный набор маркетинговых каналов коммуникации.