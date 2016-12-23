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| ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: РЕКЛАМА, МАСС-МЕДИА, СОБЫТИЯ, КРЕАТИВ
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Новости
3-4 декабря в Бизнес-инкубаторе ТОГУ пройдет Школа креатива "Лампа". 10 опытных спикеров расскажут секреты своих профессий и поделятся опытом со слушателями.
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Новости
23.12.2016
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Дальневосточный художественный музей приглашает на выставку художественной группы "Пазарх". Столь неординарная и праздничная экспозиция будет впервые представлена в Хабаровске.
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Новости
05.12.2016
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26 ноября 2016 года состоялось финальное шоу королевского конкурса красоты "Мисс Дальний Восток 2016". Титул самой красивой девушки региона завоевала хабаровчанка Ксения Новачук.
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Новости
18.11.2016
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В Хабаровске пройдет финальное шоу королевского конкурса красоты "Мисс Дальний Восток 2016". Победительница получит право представлять регион на конкурсе красоты "Мисс Россия".
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Новости
05.09.2016
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21 сентября2016 года в Хабаровске уже в пятый раз состоится ежегодная Дальневосточная конференция по интернет-маркетингу.
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Новости
22.08.2016
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В Дальневосточном художественном музее проходит выставка из собрания музея из цикла "Открытые фонды" - "Российские художники-нонконформисты второй половины 20 века".
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Новости
16.08.2016
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3-4 сентября в Хабаровске, в парке им. Муравьева-Амурского, состоится третий Дальневосточный фестиваль креатива "Осенний День".
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| ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ЛЕНТА СМИ
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| ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА И ДИЗАЙН-СТУДИИ
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Приморский край
11.12.2015
В новом ролике "Фазы" о биологически активной добавке для мужчин снялся капитан команды КВН "Уездный город", актер и телеведущий Сергей Писаренко.
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Хабаровский край
21.01.2016
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Проект хабаровской компании РЕСТ "20-летие АК "Железные дороги Якутии" стал призёром конкурса "Золотой пазл" в Москве и вошёл в шорт-лист 50 лучших ивент-мероприятий России.
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Приморский край
29.06.2015
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Видеостудия "ФАЗА" (г. Владивосток) сняла новые рекламные ролики для ювелирной сети Дальнего Востока "Золотая Русь".
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Приморский край
17.02.2015
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Видеостудия "ФАЗА" представила презентационный фильм об особой экономической зоне (ОЭЗ) во Владивостоке, которую создали на базе автозавода MazdaSollers.
КАТАЛОГ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ
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| ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: НОВОСТИ УФАС
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Дальневосточный Учебный Центр
Дальневосточный Учебный Центр
Дальневосточный Учебный Центр
Дальневосточный Учебный Центр
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| РОССИЯ: РЕКЛАМА, МАСС-МЕДИА, СОБЫТИЯ, КРЕАТИВ
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Статьи и интервью
Ольга Погодина, исполнительница главной роли и сопродюсер сериала о дрессировщице Маргарите Назаровой - о том, как укрощала тигров и погружалась в роль.
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Статьи и интервью
08.08.2016
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Режиссер сериала "Салам Масква" Павел Бардин объяснил в интервью, почему его картину не показывают на "Первом канале".
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Статьи и интервью
10.02.2016
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Актер Михаил Галустян уверен: счастье зависит не от окружающей среды, а от отношения к ней. Вот пример: охраннику Бородачу, герою сериала на ТНТ, хронически не везет, но он не теряет оптимизма.
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Статьи и интервью
04.01.2016
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Благодаря ток-шоу "Моя семья" Валерий Комиссаров гостил в каждом доме. Потом телеведущий ушел в Госдуму. А недавно снова появился на экранах.
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Статьи и интервью
16.12.2015
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Никита Ефремов со своей славой, и с узнаваемостью, и с потоком предложений управляется легко и естественно, не обольщаясь на свой счет и при этом зная себе цену.
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Статьи и интервью
05.09.2015
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Самый известный телекомментатор страны Василий Уткин дал интервью Дмитрию Быкову – о профессии и о новом месте в жизни.
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Статьи и интервью
27.07.2015
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Ведущая "Мистер и миссис СМИ" Наташа Бардо рассказала о работе с Маратом Башаровым и возвращении шоу на экраны.
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Статьи
30.12.2016
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К полиграфии относится достаточно широкий спектр продукции, изготавливаемый по различным технологиям и различными объемами.
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Статьи
14.09.2016
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Android TV Box – это, по сути, небольшой компьютер: миниатюрный планшет без экрана подключается к телевизору как обычный DVD плеер, и делает из него аналог Smart TV.
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Статьи
30.08.2016
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Сегодня невозможно представить себе человека, который не пользуется мобильным телефоном. А ведь еще каких-то 25-30 лет назад это устройство было огромной роскошью…
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Статьи
10.08.2016
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Количество бесплатных приложений к айфону постоянно увеличивается, и выбрать из них наиболее интересные и востребованные иногда бывает очень непросто.
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Статьи
30.07.2016
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Идеальным вариантом для владельцев веб-проектов с большим трафиком является VDS/VPS - виртуальный выделенный сервер (Virtual Dedicated Server / Virtual Private Server).
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Статьи
11.04.2016
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Ударопрочный полистирол - высококачественный листовой материал, обладющий повышенной ударопрочностью благодаря добавкам из каучуков. Его область применения довольна широка.
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