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Катерина Кирильчева: «О своей футбольной программе я мечтала с 14 лет»    Наталья Стефаненко: «Российские каналы преуспели в профессионализме»
Лилия Гильдеева о себе и о работе на телевидении    Леонид Каневский: «Зрителя приучают к телевидению низкого качества»
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"Я скорее либераст, чем поцреот". 		Артемий Лебедев
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК:  РЕКЛАМА, МАСС-МЕДИА, СОБЫТИЯ, КРЕАТИВ
Новости

Креативная "Лампа" в Хабаровске

3-4 декабря в Бизнес-инкубаторе ТОГУ пройдет Школа креатива "Лампа". 10 опытных спикеров расскажут секреты своих профессий и поделятся опытом со слушателями.
Новости
23.12.2016

Легче сказанного

Дальневосточный художественный музей приглашает на выставку художественной группы "Пазарх". Столь неординарная и праздничная экспозиция будет впервые представлена в Хабаровске.
Новости
05.12.2016

Ксения Новачук - Мисс Дальний Восток 2016!

26 ноября 2016 года состоялось финальное шоу королевского конкурса красоты "Мисс Дальний Восток 2016". Титул самой красивой девушки региона завоевала хабаровчанка Ксения Новачук.
Новости
18.11.2016

Мисс Дальний Восток 2016: 17 мгновений красоты

В Хабаровске пройдет финальное шоу королевского конкурса красоты "Мисс Дальний Восток 2016". Победительница получит право представлять регион на конкурсе красоты "Мисс Россия".
Новости
05.09.2016

Юбилейный ДВИК-2016: 5 лет!

21 сентября2016 года  в Хабаровске уже в пятый раз состоится ежегодная Дальневосточная конференция по интернет-маркетингу.
Новости
22.08.2016

Нонконформизм в Хабаровске

В Дальневосточном художественном музее проходит выставка из собрания музея из цикла "Открытые фонды" - "Российские художники-нонконформисты второй половины 20 века".
Новости
16.08.2016

"Осенний День": что будет в нем?

3-4 сентября в Хабаровске, в парке им. Муравьева-Амурского, состоится третий Дальневосточный фестиваль креатива "Осенний День".
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: ЛЕНТА СМИ
Дорогое удовольствие
"Дорогое удовольствие" в Хабаровске: новый номер журнала - январь 2017 г.
BOUTIQUE
Журнал BOUTIQUE: в новом номере (декабрь 2016 – январь 2017) – духовные практики, концептуальный подход и интеллектуа...
Дорогое удовольствие
"Дорогое удовольствие" в Хабаровске: новый номер журнала - декабрь 2016 г.
Дорогое удовольствие
"Дорогое удовольствие" в Хабаровске: новый номер журнала - ноябрь 2016 г.
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА И ДИЗАЙН-СТУДИИ
Приморский край
11.12.2015

По стойке смирно

В новом ролике "Фазы" о биологически активной добавке для мужчин снялся капитан команды КВН "Уездный город", актер и телеведущий Сергей Писаренко.
Хабаровский край
21.01.2016

Хабаровчане собрали "Золотой пазл" в... Якутии!

Проект хабаровской компании РЕСТ "20-летие АК "Железные дороги Якутии" стал призёром конкурса "Золотой пазл" в Москве и вошёл в шорт-лист 50 лучших ивент-мероприятий России.
Приморский край
29.06.2015

Фрукты. Ювелирка. Девушка

Видеостудия "ФАЗА"  (г. Владивосток) сняла новые рекламные ролики для ювелирной сети Дальнего Востока "Золотая Русь".
Приморский край
17.02.2015

ФАЗА рассказала об ОЭЗ

Видеостудия "ФАЗА" представила презентационный фильм об особой экономической зоне (ОЭЗ) во Владивостоке, которую создали на базе автозавода MazdaSollers.

КАТАЛОГ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ
 

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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: НОВОСТИ УФАС
Увеличение объема рекламы в печатных СМИ до 45% одобрила Государственная Дума РФ

Распространение рекламных материалов за час вещания на телеканале "Россия 24" на территории Хабаровского края составило 38,2%

"Госаптека. Наши цены на лекарства регулируются государством. г. Хабаровск. ул. Серышева, 52": эта реклама признана Хабаровским УФАС России ненадле...

"Открытый взгляд на конкуренцию": ФАС России объявляет запуск II Всероссийского конкурса журналистов

 
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ДЕЛОВОЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК: РЕГИОНЫ ДФО
Приморский край
07.04.2016

Социальное партнерство - инновационная технология

Как, используя инструмент социального партнерства, объединить общество, бизнес и государство?
Приморский край
04.04.2016

Послушай женщину и сделай наоборот, или Правила гармоничных отношений

"Клуб Деловых Дам" во Владивостоке снова собрался в формате бизнес-завтрака
Приморский край
07.03.2016

Секретный код стройности и долголетия на вооружении бизнес-леди

Клуб Деловых Дам Владивостока провел очередное заседание в формате бизнес-завтрака
Приморский край
07.02.2016

Подведены итоги Startup Tour 2016 во Владивостоке

Startup Tour 2016 во Владивостоке: 15 лучших
Приморский край
05.02.2016

Startup Tour 2016 начался во Владивостоке

Startup Tour во Владивостоке собрал более 500 участников со всего Дальнего Востока
Хабаровский край
15.01.2016

Дорожное строительство - Дальний Восток 2016

VIII Круглый стол по дорожному строительству соберет в Хабаровске ведущие дорожно-строительные и проектные компании дальневосточного региона
 
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25 интересных дизайн-проектов интерьерных лестниц

Лестницы в интерьере – это не только необходимость, но также красота и привлекательность. Итак, дизайн-проекты, необычные конструкции, концептуальные решения…

12 необычных магнитов на холодильник

Предлагаем вашему вниманию двенадцать интересных и оригинальных идей дизайна магнитов на холодильник.

Волны-волосы

Австрийская парикмахерская за фасадом обратилась в архитектурное бюро Xarchitekten, о чем ни разу не пожалела. В трехмерных волнах, украшающих вход в парикмахерскую, не сразу узнаются волосы.
 
РОССИЯ:  РЕКЛАМА, МАСС-МЕДИА, СОБЫТИЯ, КРЕАТИВ
Статьи и интервью

Ольга Погодина: "Поэтому у нас все в ***"!

Ольга Погодина, исполнительница главной роли и сопродюсер сериала о дрессировщице Маргарите Назаровой - о том, как укрощала тигров и погружалась в роль.
Статьи и интервью
08.08.2016

Режиссер "Салам Масква": "За риск - спасибо Эрнсту!"

Режиссер сериала "Салам Масква" Павел Бардин объяснил в интервью, почему его картину не показывают на "Первом канале".
Статьи и интервью
10.02.2016

Михаил Галустян: "Я всегда готов понять и простить"

Актер Михаил Галустян уверен: счастье зависит не от окружающей среды, а от отношения к ней. Вот пример: охраннику Бородачу, герою сериала на ТНТ, хронически не везет, но он не теряет оптимизма.
Статьи и интервью
04.01.2016

Валерий Комиссаров: "Возвращаю "великого маленького человека"

Благодаря ток-шоу "Моя семья" Валерий Комиссаров гостил в каждом доме. Потом телеведущий ушел в Госдуму. А недавно снова появился на экранах.
Статьи и интервью
16.12.2015

Никита Ефремов: "Ах ты сволочь" в мой адрес звучит постоянно"

Никита Ефремов со своей славой, и с узнаваемостью, и с потоком предложений управляется легко и естественно, не обольщаясь на свой счет и при этом зная себе цену.
Статьи и интервью
05.09.2015

Василий Уткин: "Опасность не просто в России – во всем мире"

Самый известный телекомментатор страны Василий Уткин дал интервью Дмитрию Быкову – о профессии и о новом месте в жизни.
Статьи и интервью
27.07.2015

Наталья Бардо: "Марат Башаров открылся с новой стороны"

Ведущая "Мистер и миссис СМИ" Наташа Бардо рассказала о работе с Маратом Башаровым и возвращении шоу на экраны.
 
О РЕКЛАМЕ И ОСТАЛЬНОМ
Статьи
30.12.2016

Некоторые особенности полиграфии

К полиграфии относится достаточно широкий спектр продукции, изготавливаемый по различным технологиям и различными объемами.
Статьи
14.09.2016

Что такое Android TV box?

Android TV Box – это, по сути, небольшой компьютер: миниатюрный планшет без экрана подключается к телевизору как обычный DVD плеер, и делает из него аналог Smart TV.
Статьи
30.08.2016

Краткая история мобильного телефона

Сегодня невозможно представить себе человека, который не пользуется мобильным телефоном. А ведь еще каких-то 25-30 лет назад это устройство было огромной роскошью…
Статьи
10.08.2016

Бесплатные приложения для iPhone

Количество бесплатных приложений к айфону постоянно увеличивается, и выбрать из них наиболее интересные и востребованные иногда бывает очень непросто.
Статьи
30.07.2016

VDS/VPS серверы – виртуально, но реально!

Идеальным вариантом для владельцев веб-проектов с большим трафиком является VDS/VPS - виртуальный выделенный сервер (Virtual Dedicated Server / Virtual Private Server).
Статьи
11.04.2016

Для чего нужен ударопрочный полистирол?

Ударопрочный полистирол - высококачественный листовой материал, обладющий повышенной ударопрочностью благодаря добавкам из каучуков. Его область применения довольна широка.
 
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